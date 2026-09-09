Министр Коленька сбежал из России посреди ночи, имея на счету 5 млрд? Кто его предупредил

Коллаж Царьграда.
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Ловят?Как поймают первым делом на кол посадить , опосля 😀
Эх, Вова, Вова... И что за сволочи одни вокруг... Что ни генерал, то Тимурчик. Что ни министр, то Коленька... "И кто же это такое наделал?" (с) "Наша Раша".
Ничего не меняется. А в какой партии он состоял ?
Как купили в США Горбачёва с Райкой, тут всё и понеслось, Алкаш с рыжим свою идеологию ввели, то есть все должны воровать. Кто не ворует тот не ест! Человечество на планете Земля заканчивает свой скорбный путь в никуда, только из-за частного капитала! Работать никто не хочет, а вот воровать, хоть мировые олимпиады по воровству устраивай! А самое негодяйское сообщество живёт за океаном, а мы для них никто!
С грёбаным капитализмом в России пора заканчивать! Надоело это всё ворьё! При социализме за воровство сажали, а сейчас предоставляют самолёты для того, чтобы свалить с награбленным!
всё как всегда, ну или почти, воры бегут из страны и их обязательно предупреждают, я не верю, что эти предупреждающие неизвестны!!!!!!