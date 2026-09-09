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Министр Коленька сбежал из России посреди ночи, имея на счету 5 млрд? Кто его предупредил

Министр Коленька сбежал из России посреди ночи, имея на счету 5 млрд? Кто его предупредил

                                                                                               Коллаж Царьграда.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Traveller
Traveller

Эх, Вова, Вова... И что за сволочи одни вокруг... Что ни генерал, то Тимурчик. Что ни министр, то Коленька... "И кто же это такое наделал?" (с) "Наша Раша".

Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

Как купили в США Горбачёва с Райкой, тут всё и понеслось, Алкаш с рыжим свою идеологию ввели, то есть все должны воровать. Кто не ворует тот не ест! Человечество на планете Земля заканчивает свой скорбный путь в никуда, только из-за частного капитала! Работать никто не хочет, а вот воровать, хоть мировые олимпиады по воровству устраивай! А самое негодяйское сообщество живёт за океаном, а мы для них никто!