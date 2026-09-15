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Европейские акции также снижаются на фоне нефти и роста доходностей

Европейские акции также снижаются на фоне нефти и роста доходностей

Европейские фондовые рынки 14 сентября закрылись преимущественно снижением. Немецкий DAX потерял около 0,5%, поскольку инвесторы отреагировали на ухудшение глобального risk sentiment.

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