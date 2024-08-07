Новое общественное пространство на улице Химиков готово на 96%

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного В Красногвардейском районе Петербурга завершаются работы по благоустройству сквера на улице Химиков в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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