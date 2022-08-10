Полицейские в Магаданской области присоединились к Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

В рамках проведения Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники УМВД России по Магаданской области пришли в гости к воспитанникам секции пауэрлифтинга спортивной школы № 1 города Магадана, функционирующей на базе спортклуба «Юность».