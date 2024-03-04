Финляндия разрешила Киеву использовать свой оружие для ударов по России

Финские власти заявили, что не ограничивают Украину в применении переданного ей финского вооружения, поскольку такие ограничения налагают страны, поставляющие Киеву дальнобойные ракеты, а Финляндия таковых не поставляет.
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