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Финляндия разрешила Киеву использовать свой оружие для ударов по России

Финляндия разрешила Киеву использовать свой оружие для ударов по России

Финские власти заявили, что не ограничивают Украину в применении переданного ей финского вооружения, поскольку такие ограничения налагают страны, поставляющие Киеву дальнобойные ракеты, а Финляндия таковых не поставляет.

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