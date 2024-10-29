Как был устроен советский комсомол: членские взносы, исключение с позором, строительство ГЭС

«ФедералПресс» рассказывает историю советского комсомола: в чем была суть движения, кого туда принимали, а кому двери в ряды комсомольцев были закрыты, за что оттуда исключали с позором и что хорошего оставила после себя организация.
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