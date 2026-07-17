Астраханский суд заставил чиновников ответить рублем за покусанного дворнягой ребенка

Астраханский областной суд оставил без изменения решение районного суда, который обязал администрацию Приволжского района выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей несовершеннолетнему местному жителю.
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