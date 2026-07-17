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Пункт-А

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Астраханский суд заставил чиновников ответить рублем за покусанного дворнягой ребенка

Астраханский суд заставил чиновников ответить рублем за покусанного дворнягой ребенка

Астраханский областной суд оставил без изменения решение районного суда, который обязал администрацию Приволжского района выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей несовершеннолетнему местному жителю.

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