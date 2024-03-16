Легче, чем кажется: 4 способа привлечь удачу в свою жизнь Алёна ЮрьеваУдача — это концепция, олицетворяющая случайные, непредсказуемые и неожиданные события или обстоятельства, которые могут привести к благоприятным или неблагоприятным последствиям.
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