Легче, чем кажется: 4 способа привлечь удачу в свою жизнь Алёна ЮрьеваУдача — это концепция, олицетворяющая случайные, непредсказуемые и неожиданные события или обстоятельства, которые могут привести к благоприятным или неблагоприятным последствиям.