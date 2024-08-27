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Вечерний Новосибирск

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Частные дома будут популярнее квартир в 2024 году по прогнозу ВТБ

Частные дома будут популярнее квартир в 2024 году по прогнозу ВТБ

Спрос на индивидуальные дома в России остается высоким и значительно превышает интерес к квартирам. По итогам 7 месяцев 2024 года доля ИЖС в общем объеме введённого жилья достигла рекордных 70%, следует из данных Росстата.

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