В Ломовском парке Воронежской области живут сотни краснокнижных сусликов

Успешно спасать от вымирания сусликов - инициатива ученых-энтузиастов Инны и Сергея Сапельниковых. Благодаря им посетители парка могут не только прогуляться в необычном парке, но и понаблюдать за жизнью редких животных, совершенно им не мешая.