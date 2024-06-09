В Ломовском парке Воронежской области живут сотни краснокнижных сусликов

Успешно спасать от вымирания сусликов - инициатива ученых-энтузиастов Инны и Сергея Сапельниковых. Благодаря им посетители парка могут не только прогуляться в необычном парке, но и понаблюдать за жизнью редких животных, совершенно им не мешая.
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