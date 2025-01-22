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Царьград

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Трагедия в Пензенской области: в пожаре погиб 10-летний ребёнок, женщина ранена

Трагедия в Пензенской области: в пожаре погиб 10-летний ребёнок, женщина ранена

В селе Малая Сердоба Пензенской области пожар унес жизнь 10-летнего ребенка и стал причиной травм 40-летней женщины.

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