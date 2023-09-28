Опубликован XXIV рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

27 сентября 2023 года на площадке ММПЦ «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная публикации рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», который в 24-й раз организует Ассоциация менеджеров при поддержке ИД «Коммерсантъ».