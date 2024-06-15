«Представляет угрозу»: кто может занять пост президента Украины после Зеленского

Новым президентом Украины может стать глава офиса Владимира Зеленского* Андрей Ермак. Такое предположение высказал российский политолог Александр Дудчак на фоне заявлений в западных СМИ о том, что Ермак сегодня в Незалежной занимает одну из ключевых ролей.