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«Представляет угрозу»: кто может занять пост президента Украины после Зеленского

«Представляет угрозу»: кто может занять пост президента Украины после Зеленского

Новым президентом Украины может стать глава офиса Владимира Зеленского* Андрей Ермак. Такое предположение высказал российский политолог Александр Дудчак на фоне заявлений в западных СМИ о том, что Ермак сегодня в Незалежной занимает одну из ключевых ролей.

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