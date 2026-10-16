Военнослужащие действовали в составе малых тактических групп по 3–4 человека. На первом этапе они отрабатывали скрытное выдвижение к объекту: преодолевали открытые участки короткими перебежками, использовали естественные укрытия, соблюдали режим радиомолчания и применяли приёмы тактической маскировки.