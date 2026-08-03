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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жуан не перейдет в ЦСКА, подтвердил Брейдо: «Взвесив игровые и финансовые характеристики, было принято решение выйти из переговоров»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что нападающий «Гезтепе» Жуан Силва не перейдет в московский клуб.

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