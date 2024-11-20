Экс-премьер назвал виноватых в том, если в Молдавии в 2025 году не будет газа

Василий Тарлев обвинил власти Молдавии в дестабилизации энергетического сектора.Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев, который занимал пост главы кабмина с 2001 по 2009 годы, заявил, что ответственность за возможное прекращение поставок газа в республику в будущем году полностью лежит на правительстве.