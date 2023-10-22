Морена, спасибо за публикацию моего письма о женщинах 25-45 лет. Открою вам маленький секрет: я работаю юристом, много веду бракоразводных процессов.
Женщина с зарплатой 100 тыс.руб. не выгодна в домашнем хозяйстве
Комментарии
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Мария Владимирова
А по моему автор, Вы этому, прости Осподи, козлу просто нравитесь, вот он и нудит, проявляет себя как умеет, он же сам признался, что он адвокат, а у них профессиональная деформация, они на русском разговаривать не умеют, только на чинушном и бюрократическом. А вам -👏 .
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6 час.
Наталия Комлева
Ответ еще проще - не "не могут", а "не хотят". И его разумеется в кавычках.
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1 час.
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