Женщина с зарплатой 100 тыс.руб. не выгодна в домашнем хозяйстве

Мария Владимирова

А по моему автор, Вы этому, прости Осподи, козлу просто нравитесь, вот он и нудит, проявляет себя как умеет, он же сам признался, что он адвокат, а у них профессиональная деформация, они на русском разговаривать не умеют, только на чинушном и бюрократическом. А вам -👏 .