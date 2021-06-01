Украина нарвалась на неожиданную месть Лукашенко

Сергей ЕПолитикаУкраина нарвалась на неожиданную месть Лукашенко Отношения Киева и Минска вступили в новую стадию ухудшения – на этот раз речь идет о полноценной торговой войне.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий РязановПока эти правящие полудурки УКРАИНЫ будут прислуживать и подтирать задницу америкосским КОНГРЕСМЕНАМ, сенаторам и президентам , жизнь народа украины будет НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРООЧКЕ В МИРОВЫХ отчётах УРОВНЯ ЖИЗНИ ООН И РОССИЯ ТУТ НИ ПРИ ЧЁМ , НО РОСИИ ДОСТАЮТСЯ ПЛЕВКИ И ЗЛОВОНЬЯ ОТ УКРАИНЫ- ЗАСРАНЦЫ НЕ ДРЕМЛЮТ !владимир шеинВот оперкот я на полу..... и мне нехорошо !!!! В.ВысоцкийКочемлиПолучается, что Белоруссия, поставляя бензин и солярку Украине, фактически помогает вести войну с русскими в Донбассе. Хорош у России союзник. Да за такое Россия должна перестать поставлять свою нефть Белоруссии.Комментировать
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