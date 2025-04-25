В течение следующих шести лет строительство ведущего центра обработки данных ИИ может стоить 200 млрд долларов

Центры обработки данных для обучения и работы искусственного интеллекта скоро будут содержать миллионы чипов, стоить сотни миллиардов долларов и требовать мощности, эквивалентной электросети крупного города, если сохранятся нынешние тенденции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии