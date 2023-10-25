Жители Алтая ударили друг друга ледорубом по голове и топором по спине и помирились

Инцидент произошел во время распития алкоголя В Алтайском крае осудили мужчину, который во время распития алкоголя ударил товарища по голове, сообщает в своем Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов региона.
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