В Бежицком районе Брянска внезапно вспыхнул гараж с автомобилем

Сегодня вечером, 24 сентября, в оперативную дежурную смену регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в гараже, расположенном на территории частного дома в Бежицком районе Брянска на улице Машиностроителей.
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