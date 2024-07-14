Районный историко-краеведческий музей «Дом Няна» стал визитной карточкой Няндомы

В прошлом году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) в музее провели капитальный ремонтВ прошлом году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) в музее провели капитальный ремонтМузей был открыт в 2005 году в здании, построенном во времена промышленника Саввы Мамонтова на участке железной дороги Вологда — Архангельск.