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Районный историко-краеведческий музей «Дом Няна» стал визитной карточкой Няндомы

В прошлом году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) в музее провели капитальный ремонтВ прошлом году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) в музее провели капитальный ремонтМузей был открыт в 2005 году в здании, построенном во времена промышленника Саввы Мамонтова на участке железной дороги Вологда — Архангельск.

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