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Полицейские СПБ вымогали деньги у приезжих за молчание: схема раскрыта, погоны полетели

Полицейские СПБ вымогали деньги у приезжих за молчание: схема раскрыта, погоны полетели

Avia.pro - СМИ В Санкт-Петербурге разгорелся скандал, который заставил говорить о доверии к тем, кто должен стоять на страже закона.

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Комментарии
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Нина Боб
В полиции преступников наверное больше всего, да что удивляться, такой бардак в странеэ
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3 час.
Нина Боб
Да, народу нужно брать бразды, иначе он будет и дальше только уничтожаться
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3 час.
АС
Анатолий Страшко
Ну, Вам виднее. Ведь интернет тоже СМИ. И в нём есть такие органы, напоминающие прямую кишку, даже с анусом. Вы сейчас где? Со стороны смотрите. Или изнутри?
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2 час.
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