Полицейские СПБ вымогали деньги у приезжих за молчание: схема раскрыта, погоны полетели

В полиции преступников наверное больше всего, да что удивляться, такой бардак в странеэ

Да, народу нужно брать бразды, иначе он будет и дальше только уничтожаться

АС

Анатолий Страшко

Ну, Вам виднее. Ведь интернет тоже СМИ. И в нём есть такие органы, напоминающие прямую кишку, даже с анусом. Вы сейчас где? Со стороны смотрите. Или изнутри?