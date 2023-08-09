Украинский режим, очевидно, сделал определённую ставку на террористические акты, это факт. Я осознаю, что первое предложение данного поста может обеспечить мне номинацию на премию «Капитан Очевидность», но хочу обратить ваше внимание на то, что, на мой взгляд, для российского читателя и комментатора пока что скрыто за кулисами, поскольку российские публицисты некоторым аспектам достаточного внимания не уделяют.
Очередные тщетные поиски пэрэмоги
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Misha Glusch
одно хохлы могут хорошо делать - исправно поставлять свою требуху на черный рынок донорских органов европы и америки, но это ненадолго...
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13 час.
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