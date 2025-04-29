В Госдуме предложили смягчить наказания защищавшимся жертвам домашнего насилия

В российском законодательстве нужно закрепить норму, по которой факт систематического семейного или бытового насилия может стать смягчающим обстоятельством совершения преступления против виновника домашнего насилия.
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