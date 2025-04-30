Судья вынес решение по девушке, которая нарядила снеговиков в никабы. Гордимся её стойкостью

А вот это большой вопрос кто дальше от событий в России и российского народа. Мне например давно понятно что беспредел в России в отношении русских и русского народа начался достаточно давно. Для вас это новость...

Елена Александровна

Ну-ну... если бы в России был беспредел, как вы выражаетесь, то такое вот Alex Nемо уже давно было бы в местах не столь отдалённых! вероятно Alex Nемо из хомячков почившего в бозе навального? так, пора бы понять Alex, Бог шельму метит и самому беспредельничать не надо! если вы молоды, то учитесь нормам жизни сложившимся веками, а если вы стары, то вам уже ничего не поможет - горбатого могила исправит!