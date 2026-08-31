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Происшествия

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В Иркутской области открыт новый комплекс административных зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району

Сегодня состоялась церемония открытия нового комплекса административных зданий отдела Министерства внутренних дел России по Нижнеудинскому району.

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