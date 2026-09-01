Депутат ЗСК Виктор Тепляков поздравил студентов СГУ с Днём знаний

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, член фракции «Единая Россия» Виктор Тепляков поздравил студентов Сочинского государственного университета с началом нового учебного года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НЗ Три года условно ...
- Нам роддома не ну...
- В Совфеде прокомм...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым