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Аргументы и Факты

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Стало известно, какие факторы влияют на незаметное развитие глаукомы

Стало известно, какие факторы влияют на незаметное развитие глаукомы

Глаукома остается одной из ведущих причин необратимой утраты зрения в мире. Современные методы лечения направлены не только на понижение внутриглазного давления, но и на сохранение и восстановление поврежденных тканей глаза.

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