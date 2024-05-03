НИТУ МИСИС: созданы многоразовые таблетки для очистки воды от антибиотиков дома

Исследователи НИТУ МИСИС разработали многоразовый сорбент в виде таблетки для фильтров, который удаляет остатки фармацевтических препаратов из сточных вод, с которыми не справляются традиционные фильтры, с эффективностью более 90%.
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