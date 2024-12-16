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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российский гимнаст о нейтральном статусе: «Никакого отказа или осуждения, чего многие боялись, подписывать не пришлось»

Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на спортсмена сборной России по спортивной гимнастике.  16 декабря на сборе на базе «Озеро Круглое» российской команде было предложено заполнить анкеты для подачи заявки на нейтральный статус в Международную федерацию гимнастики (FIG).

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