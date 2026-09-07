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FiNE NEWS

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Гросси выразил оптимизм в отношении своей кандидатуры на пост главы МАГАТЭ и в ООН

Гросси выразил оптимизм в отношении своей кандидатуры на пост главы МАГАТЭ и в ООН

Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), высказал оптимизм в отношении своей кандидатуры на пост главы агентства и возможного назначения в Организации Объединённых Наций (ООН).

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