Гросси выразил оптимизм в отношении своей кандидатуры на пост главы МАГАТЭ и в ООН

Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), высказал оптимизм в отношении своей кандидатуры на пост главы агентства и возможного назначения в Организации Объединённых Наций (ООН).
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