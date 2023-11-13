Международный онлайн-институт психологии: изучение и понимание человеческого разума

Международный онлайн-институт психологии под названием «Smart» https://smart-inc.ru/ представляет различные программы и курсы, связанные с психологией, в том числе программы MBA, практическая психология, клиническая психология, семейная психология, сексологическое консультирование, гештальт-терапия, бизнес-психология, детская психология, менеджмент в области психологии и многое другое.