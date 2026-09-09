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Царьград

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Ефимов: 18,2 тыс. русских переселились в новые дома по реновации

Ефимов: 18,2 тыс. русских переселились в новые дома по реновации

В рамках программы реновации в Москве более 18,2 тыс. русских из 91 дома переехали в новые квартиры. Комплекс градостроительной политики и строительства сообщил, что переселение продолжится в Северо-Западном округе, охватив 432 дома.

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