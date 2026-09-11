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ТАСС

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Робот Кузьмич проводит экскурсии для гостей Международного фестиваля молодежи

Робот Кузьмич проводит экскурсии для гостей Международного фестиваля молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Робот Кузьмич подсказывает дорогу и проводит экскурсии для гостей и участников Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, передает корреспондент ТАСС.

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