Робот Кузьмич проводит экскурсии для гостей Международного фестиваля молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Робот Кузьмич подсказывает дорогу и проводит экскурсии для гостей и участников Международного фестиваля молодежи, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, передает корреспондент ТАСС.