Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинские дроны перед взлетом играют имперский марш из «Звездных Войн»

Украинские ударные FPV-дроны, захваченные с помощью средств РЭБ на херсонском направлении, перед взлетом, во время боевой инициации, запрограммированы исполнять имперский марш из американской кинофраншизы «Звездные Войны».

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