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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Райнхарт забросил 13 шайб в 16 играх. Форвард «Флориды» делит лидерство в гонке снайперов НХЛ с Мэттьюсом, Коннором и Босером

Форвард «Флориды» стал автором единственной шайбы своей команды в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (1:2).

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