Трамп: США превращаются в страну третьего мира, в том числе из-за мигрантов

Соединенные Штаты превращаются в страну третьего мира, в том числе из-за мигрантов. Соответствующую точку зрения, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступая перед своими сторонниками в Мичигане, озвучил бывший американский президент Дональд Трамп.