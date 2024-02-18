Трамп: США превращаются в страну третьего мира, в том числе из-за мигрантов

Соединенные Штаты превращаются в страну третьего мира, в том числе из-за мигрантов. Соответствующую точку зрения, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступая перед своими сторонниками в Мичигане, озвучил бывший американский президент Дональд Трамп.
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