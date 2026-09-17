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Осужденный за хищение 144 млрд тенге экс-банкир Ертаев вышел на свободу

Осужденный за хищение 144 млрд тенге экс-банкир Ертаев вышел на свободу

Экс-глава Bank RBK Жомарт Ертаев, осужденный за хищение свыше 144 млрд тенге, вышел на свободу после полного отбытия наказания.

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