Осужденный за хищение 144 млрд тенге экс-банкир Ертаев вышел на свободу

Экс-глава Bank RBK Жомарт Ертаев, осужденный за хищение свыше 144 млрд тенге, вышел на свободу после полного отбытия наказания.
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