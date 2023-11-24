Минобороны: за неделю у берегов Крыма уничтожено 12 морских беспилотников 

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября, ФедералПресс. Министерство обороны России официально проинформировало, что за неделю с 18 по 24 ноября сбили 12 вражеских плавсредств, которые устремлялись к Крымскому полуострову.
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