Популярный корнеплод подорожал почти на 22%: морковь стала дороже на 7,4%, баранина на 4,6%, яблоки на 3,3%, грибы на 2,4%Незначительный - всего на 0,5% - рост инфляции в России сыграл злую шутку с ценообразованием на продукты питания, поясняют «Ивановские новости».