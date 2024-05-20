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Новости Липецка

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Популярный корнеплод подорожал почти на 22%

Популярный корнеплод подорожал почти на 22%

Популярный корнеплод подорожал почти на 22%: морковь стала дороже на 7,4%, баранина на 4,6%, яблоки на 3,3%, грибы на 2,4%Незначительный - всего на 0,5% - рост инфляции в России сыграл злую шутку с ценообразованием на продукты питания, поясняют «Ивановские новости».

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