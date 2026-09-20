Как на Россию повлияет рост цен на дизельное топливо в США?

За год дизель в мире подорожал на 32,86%. Отчасти на это повлияли экспортные запреты в России.$6,49 за галлон дизеля (3,79 литра) — новый исторический максимум в США.
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