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Как на Россию повлияет рост цен на дизельное топливо в США?

Как на Россию повлияет рост цен на дизельное топливо в США?

За год дизель в мире подорожал на 32,86%. Отчасти на это повлияли экспортные запреты в России.$6,49 за галлон дизеля (3,79 литра) — новый исторический максимум в США.

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