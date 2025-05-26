www.globallookpress.com/West Coast Surfer/moodboard Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за нехватки личного состава бросает в бой женщин-заключенных, ими пополняют штурмовые подразделения в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское силовое ведомство.
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