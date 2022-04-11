Заноза

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Почему Канада пошла против НАТО в истории с высылкой дипломатов

Почему Канада пошла против НАТО в истории с высылкой дипломатов

Источник фото: mi54mz Правительство Канады официально отказалось последовать примеру союзников по НАТО и объявить российских дипломатов персонами нон-грата В чем причина столь неожиданного поведения для страны, которая обычно следует в фарватере США, ультимативно поддерживает Зеленского и имеет особые отношения с украинскими националистами? Высылка российских дипломатов из стран ЕС и НАТО приняла массовый характер — к настоящему моменту персонами нон-грата объявлены уже около 400 человек.

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