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Япония вводит ограничения на экспорт против 31 фирмы из КНР, ОАЭ и Турции

Япония вводит ограничения на экспорт против 31 фирмы из КНР, ОАЭ и Турции

Правительство Японии приняло решение о введении ограничений на экспорт в отношении 31 компании из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции в рамках антироссийских мер.

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