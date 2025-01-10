Япония вводит ограничения на экспорт против 31 фирмы из КНР, ОАЭ и Турции

Правительство Японии приняло решение о введении ограничений на экспорт в отношении 31 компании из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции в рамках антироссийских мер.
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