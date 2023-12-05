В Москве проверят индустрию проката лошадей

Сотрудники МВД проверят индустрию проката лошадей в Москве. С такой просьбой к главе столичного управления ведомства Олегу Баранову обратился первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, об этом депутат 5 декабря написал в своем аккаунте в соцсетях.