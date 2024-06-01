Ленобласть построила подземный медпункт для бойцов группировки «Север»

Совместно с фондом «Ленинградский рубеж» Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о новом медицинском пункте под землей, который Ленобласть совместно с фондом «Ленинградский рубеж» построила для военнослужащих группировки «Север».