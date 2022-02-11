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Кто придумал мобильные офисы, и почему он считал свою идею безумной

Кто придумал мобильные офисы, и почему он считал свою идею безумной

Рабочие места с перегородками стали настоящими героями мемов и роликов на YouTube: так кто же придумал это офисное безумие? Офисное пространство, разделенное на множество ячеек, у нас называется кубикл.

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