Астролог Светлана Драган предсказала исход президентских выборов в России

7 новостейПолитикаПодписатьсяАстролог Светлана Драган предсказала исход президентских выборов в РоссииВопрос, останется ли у власти Владимир Путин или же на его место придёт преемник, интересует многих.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВячеславЭтот вопрос вообще не интересует....Выборы это фикция!!!Пустая трата(для кого-то прибыль) денег!Ответить12 час.Oltaviro OltaviroПопыталась предсказать. И не более тогоОтветить3 час.Oltaviro OltaviroА вы когда последний раз голосовали?Ответить3 час.
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