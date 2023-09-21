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  • Oltaviro Oltaviro
    А вы когда последний раз голосовали?Астролог Светлана...
  • Oltaviro Oltaviro
    Попыталась предсказать. И не более тогоАстролог Светлана...
  • Вячеслав
    Этот вопрос вообще не интересует....Выборы это фикция!!!Пустая трата(для кого-то прибыль) денег!Астролог Светлана...

Астролог Светлана Драган предсказала исход президентских выборов в России

Вопрос, останется ли у власти Владимир Путин или же на его место придёт преемник, интересует многих.

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Комментарии
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Вячеслав
Этот вопрос вообще не интересует....Выборы это фикция!!!Пустая трата(для кого-то прибыль) денег!
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12 час.
Oltaviro Oltaviro
Попыталась предсказать. И не более того
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3 час.
Oltaviro Oltaviro
А вы когда последний раз голосовали?
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3 час.

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