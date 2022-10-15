Нагорных – глава совета директоров «Локо», «Ростов» зол из-за судейства, «Спартак» продлил Селихова, Куртуа мимо класико, Майгуров выиграл на выборах президента СБР и другие новости

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Доброе утро! Начинаем выходные вместе с дайджестом ☀️ 1. «Урал» обыграл «Ростов» на выезде в первом матче 13-го тура Мир РПЛ – 2:1.

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